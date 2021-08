"La notte prima della marcia...". Lo sconvolgente racconto di Antonella Palmisano: ciò che scienza e natura non possono spiegare (Di domenica 8 agosto 2021) A Tokyo 2020 chiudiamo con quaranta medaglie. Quaranta. Record storico per l'Italia. E tra i molti momenti indimenticabili di queste olimpiadi, per certo, c'è la marcia di Antonella Palmisano, oro nei venti chilometri, quella bandiera presa e poi persa negli ultimi mille metri, dunque la gioia, incontenibile, per giunta nel giorno del suo compleanno. Immagini che ci resteranno per sempre impresse nella mente. Impressionante la progressione della Palmisano negli ultimi quattro chilometri, che sono il frutto di una tattica preparata a lungo. "E che ne so come mi è venuto. Mi sono sentita di provarci, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) A Tokyo 2020 chiudiamo con quaranta medaglie. Quaranta. Record storico per l'Italia. E tra i molti momenti indimenticabili di queste olimpiadi, per certo, c'è ladi, oro nei venti chilometri, quella bandiera presa e poi persa negli ultimi mille metri, dunque la gioia, incontenibile, per giunta nel giorno del suo compleanno. Immagini che ci resteranno per sempre impresse nella mente. Impressionante la progressionenegli ultimi quattro chilometri, che sono il frutto di una tattica preparata a lungo. "E che ne so come mi è venuto. Mi sono sentita di provarci, ...

Ultime Notizie dalla rete : notte prima Thomas Tuchel parla di Supercoppa, vacanze e della nuova stagione La partenza a razzo con il Chelsea Come ho fatto a iniziare così bene? Non lo so neanch'io! Prima ... È stato un regalo, una notte che mi ha permesso di restituire loro qualcosa e stare un po' insieme. ...

Markie Post è morta a 70 anni: l'attrice di 'Giudice di Notte' ha lottato per 4 anni contro il cancro Il suo personaggio più noto era il difensore d'ufficio Christine Sullivan in Giudice di notte , ...iniziato la sua carriera come produttore associato della serie 'The Kids Are Alright' ma la sua prima ...

Incidenti, cadute e intossicazioni nella notte Prima Monza Da Parma a Tokyo 2020: una notte a tifare Yassine - foto Oltre a Fabrizio Mattioli, presidente del Forrest, erano presenti i compagni di squadra di Yassine. La vittoria nella 42 km è andata al kenyano Eliud Kipchoge, il più grande maratoneta della storia, c ...

Tre incendi nella notte a Carbonia: due vicino a un distributore di carburanti Il fenomeno dei roghi accesi nella periferia nord di Carbonia non ha sosta ma questa notte sui tre incendi appiccati verso le località Sirai e in via del Minatore, due si sono sviluppati non troppo di ...

