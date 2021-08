La mostra di gioielli della Sardegna promette di deliziare

(Di domenica 8 agosto 2021) La galleria Rossana Orlandi inospita quest’estate unadiMaria Sole Ferragamo, la designer dietro il marchio sostenibile So-Le Studio. Lo spazio a Porto Cervo è una casa chic per ladi Ferragamo di pezzi in pelle riutilizzati che, oltre ad essere oggetti funzionali da indossare, sono anche sculture in miniatura

Advertising

Pikasus_ : Helen Britton The dark garden Una mostra di raffinati gioielli e sculture #art #arte #exhibit #exhibition… - ainensnow : taehyung che mostra diversi tipi di gioielli da regalargli - museodeltessuto : RT @VisitTuscanyITA: Fino al 21 novembre il @museodeltessuto ospita la mostra Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba.… - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: Dopo tre partite sono tanti i gioielli del #Barcelona a essersi messi in mostra - quiprato : RT @VisitTuscanyITA: Fino al 21 novembre il @museodeltessuto ospita la mostra Turandot e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba.… -

Ultime Notizie dalla rete : mostra gioielli

Termoli Online

Laè visitabile fino al 27 febbraio 2022. Ecco il programma degli ultimi tre giorni. Questa ... Presentazione de "Idella duchessa" con il paleografo Alberto Maria Sartore che parlerà ......nota come la 'casa più vecchia di Cividale' o 'casa dell'orefice' ed è sicuramente uno dei... sia grazie allaIncantamenti di Alessandro Romano che sta attirando numerosi visitatori ...Una mostra di gioielli eccezionale quella di Ferragamo alla galleria di Rossana Orlandi a Porto Cervo. Visibile fino a fine settembre ...Una estate tutta ad arte. Appuntamenti per chi resta e per chi arriva. Il fresco è garantito dall’aria condizionata. Il piacere è assicurato dalle opere che si vanno ad ammirare, spesso in luoghi bell ...