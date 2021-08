“La malattia mi dà pochi spazi di tregua, voglio affrontarla sapendo che un giorno sarò libera di scegliere”. La storia di Laura e della sua battaglia per il referendum sull’eutanasia – video (Di domenica 8 agosto 2021) Sul polso sinistro si è tatuata una parola, simbolica, che le fa da “guida”. tregua. Niente o pochi dolori, qualche spazio di autonomia nel corso della giornata. O la semplice possibilità di sollevarsi, con l’aiuto dell’assistente e di un deambulatore. Piccoli, ma fondamentali spazi di libertà. Una tregua dai sintomi della sclerosi multipla, malattia partita in forma benigna 25 anni fa, ma che nel tempo, dopo due decenni di convivenza, si è trasformata, diventando “progressiva”. Per Laura Santi, giornalista 46enne di Perugia, “è stato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Sul polso sinistro si è tatuata una parola, simbolica, che le fa da “guida”.. Niente odolori, qualcheo di autonomia nel corsogiornata. O la semplice possibilità di sollevarsi, con l’aiuto dell’assistente e di un deambulatore. Piccoli, ma fondamentalidi libertà. Unadai sintomisclerosi multipla,partita in forma benigna 25 anni fa, ma che nel tempo, dopo due decenni di convivenza, si è trasformata, diventando “progressiva”. PerSanti, giornalista 46enne di Perugia, “è stato un ...

