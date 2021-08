La leggenda del Rosso Volante | storia di Eugenio Monti | vittorie e vero spirito olimpico dallo sci al bob

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 agosto 2021) Ogni atleta ha un suo universo parallelo. Un luogo indefinito e sfumato dove ci si rifugia per accarezzare un’idea, per pettinare un rimpianto. Fino a eternarlo. È la dimensione del ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Per lo più per fattori esterni. Più raramente per proprie scelte. In questa dimensione ha vissuto a lungo, ladel bob nazionale che ha passato una vita intera a convincere gli altri che si può essere giganti pur avendo un corpo minuto. Di curve, nella sua carriera (e nella sua esistenza), ce ne sono state tante. Anzi, troppe. All’inizio degli anni Cinquanta il nome di...