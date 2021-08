La guida per richiedere il nuovo bonus TV da 100 euro (Di domenica 8 agosto 2021) Nonostante lo switch off verso il nuovo digitale terrestre sia stato rimandato a data da destinarsi, il governo ha ufficializzato il bonus TV 2021 per la rottamazione di un vecchio televisore o decoder non più adatto al prossimo salto tecnologico. Annunciato qualche mese fa, questo incentivo è stato finalmente approvato, stabilendo la data d’inizio ufficiale, chi avrà accesso al bonus e come ottenerlo. Per questo motivo abbiamo confezionato questa guida per aiutarti a rispondere a tutte le domande del caso. Quando entrerà in vigore il nuovo bonus TV 2021? La misura entrerà in vigore a ... Leggi su gqitalia (Di domenica 8 agosto 2021) Nonostante lo switch off verso ildigitale terrestre sia stato rimandato a data da destinarsi, il governo ha ufficializzato ilTV 2021 per la rottamazione di un vecchio televisore o decoder non più adatto al prossimo salto tecnologico. Annunciato qualche mese fa, questo incentivo è stato finalmente approvato, stabilendo la data d’inizio ufficiale, chi avrà accesso ale come ottenerlo. Per questo motivo abbiamo confezionato questaper aiutarti a rispondere a tutte le domande del caso. Quando entrerà in vigore ilTV 2021? La misura entrerà in vigore a ...

vladiluxuria : Il Comune di #Foggia a guida leghista è stato sciolto per mafia. Caro #Salvini, tu che fai post su tutto ne farest… - PietroGrasso : In bocca al lupo al presidente @GiuseppeConteIT, da oggi guida del @Mov5Stelle. L’unica prospettiva per guardare co… - DPCgov : ????? Esodo estivo 2021: domani, sabato #7agosto, previsto traffico da bollino nero. Sei in partenza per le vacanze… - Italiamada : Natale+Capodanno Madagascar anche per avere residenza. Tour 12 G guida italiana. Part. Milano o Roma Giovedì 23/12 Rit.4/1 a 1.500 eu+voli - socialmiliac : RT @Retake_Roma: #AMA ha pubblicato la nuova guida per la raccolta differenziata ?? Riteneniamo il sistema di raccolta su strada alquanto ob… -