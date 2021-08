La farsa del Green pass: cessione di libertà in cambio di libertà (Di domenica 8 agosto 2021) Roma, 8 ago – L’idea di anteporre alle libertà degli individui un non ben definito interesse collettivo di stampo sanitario è tipico di quei governi (deboli) incapaci di autolimitare il proprio potere e la propria ingerenza nella vita dei consociati. I quali, proprio per questa ragione, vengono trasformati in sudditi. Il caso del “Green pass” è emblematico quanto stupefacente. Una pandemia, sulla quale governi occidentali e Oms si ostinano a non voler fare chiarezza rifiutandosi di definirla «pandemia cinese» sulla quale la dittatura comunista del dragone ha tutte le responsabilità, ha di fatto scoperchiato il vaso di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 8 agosto 2021) Roma, 8 ago – L’idea di anteporre alledegli individui un non ben definito interesse collettivo di stampo sanitario è tipico di quei governi (deboli) incapaci di autolimitare il proprio potere e la propria ingerenza nella vita dei consociati. I quali, proprio per questa ragione, vengono trasformati in sudditi. Il caso del “” è emblematico quanto stupefacente. Una pandemia, sulla quale governi occidentali e Oms si ostinano a non voler fare chiarezza rifiutandosi di definirla «pandemia cinese» sulla quale la dittatura comunista del dragone ha tutte le responsabilità, ha di fatto scoperchiato il vaso di ...

galeazzobignami : I familiari delle vittime del COVID manifestano oggi per chiedere verità e trasparenza e per denunciare la farsa de… - NicolaPorro : ?? Il #greenpass sul lavoro e il regime-farsa, il M5s fibrilla sulla giustizia, #Draghi tira fuori le carte sui golp… - attilascuola : RT @fratotolo2: La farsa del #greenpass: cessione di libertà in cambio di libertà. - Luckyma89652325 : RT @fratotolo2: La farsa del #greenpass: cessione di libertà in cambio di libertà. - marabia2059 : @Iosif32560516 @DiegoFusaro L'ennesima conferma che è tutta una farsa ... del resto già ne avevamo avute abbondanti prove! -