‘La clinica per rinascere’, Lillino pesava 250 kg: com’è cambiato dopo l’intervento? Non immaginereste (Di domenica 8 agosto 2021) La storia di Lillino è stata raccontata nel corso della seconda stagione de ‘La clinica per rinascere’: com’è diventato dopo l’intervento? Non immaginereste mai. Terminate le avventure della prima stagione de ‘La clinica per rinascere’, il seguitissimo programma di Real Time ha deliziato i suoi telespettatori con la sua seconda edizione. E, in un vero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 8 agosto 2021) La storia diè stata raccontata nel corso della seconda stagione de ‘Laperdiventato? Nonmai. Terminate le avventure della prima stagione de ‘Laper, il seguitissimo programma di Real Time ha deliziato i suoi telespettatori con la sua seconda edizione. E, in un vero L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

enpaonlus : Cane senza cibo e preso a bastonate: la crudeltà ha colpito Core - Agenzia_Ansa : Lussurzesa, la cerbiatta sopravvissuta ai roghi in Sardegna. In clinica a Oristano ha le zampe carbonizzate, morta… - valezuppina : Amici sono arrivate delle pappe. Poi posto tutto. Intanto grazie a chi le ha inviate e chi ci ha donato i soldi per… - NoleRulez7 : @MarceVann @MikeZapMG Figurati.. Zangry non mi dava la suite, allora ho cambiato clinica. Vista sul mare.. Ma che n… - SandraM0027 : @Marfisa2 @DemianReal @MaragoniGiorgio @FilippiGeo Ma quando dicono che ha un'efficacia del 92% contro la malattia… -