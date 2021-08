Juventus | Trofeo Gamper decisivo per il ritorno di Pjanic

(Di domenica 8 agosto 2021) Miralemsi avvicina alalla: oggi faccia a faccia con Allegri. Le ultime suldel bosniaco Miralemvuole tornare allacon il benestare di Massimiliano Allegri. Oggi ci sarà il faccia a faccia tra il bosniaco e il suo sponsor in bianconero, il tecnico che lo ha allenato durante la sua parentesi juventina.che potrebbe dare un’accelerata decisiva per la trattativa, come riporta Tuttosport. Le basi sono sempre le stesse: prestito gratuito da parte del Barcellona che si libererebbe del pesante ...

Advertising

juventusfc : ?? ???????????????????? Avviciniamoci al Trofeo Gamper di domenica sera rivivendo la partita del 2??0??0??5??! Dove? Sul nos… - ZZiliani : COMUNICATO “#Juventus FC si complimenta con #Jacobs per la vittoria alle Olimpiadi ma ricorda che ieri un’altra por… - chirichampions : ? ¡FINAL! La JUVENTUS se lleva el Trofeo Luigi Berlusconi ante el MONZA. Ranocchia y Kulusevski anotaron los gole… - Suliman1984ss : RT @forumJuventus: TS: '#BarcellonaJuve oltre il Trofeo Gamper: c’è il nodo Pjanic. Il bosniaco per riempire il vuoto nella casella registi… - gilnar76 : Ultimissime Juve: le ultime verso il Trofeo Gamper, i dettagli sul rinnovo di Dybala #Finoallafine #Forzajuve… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Trofeo

... che infatti non appare tra i convocati per ilGamper che questa sera stessa il Barcellona giocherà contro ladi Cristiano Ronaldo , lo storico rivale di Leo Messi. L'argentino, ...Giusto firmare l'addio dalla sua prima vita calcistica nel giorno delGamper , (non al Camp Nou ma all'Estadi Johan Cruyff), un marchio di storia. E farlo contro la, che è stata la ...Partita di altissimo livello per la Juventus femminile che prosegue la sua preparazione in vista dell’esordio in stagione: l’amichevole con il Barcellona nel pomeriggio Prosegue a pieno regime la prep ...È una partita speciale perché è sempre Juve-Barcellona, alza il livello di attenzione e ci fa preparare bene all'inizio della stagione. Mi piacerebbe vedere una squadra che giochi da squadra, con o se ...