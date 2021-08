Juventus, Trofeo Gamper amaro: finisce 3-0 per il Barcellona (Di lunedì 9 agosto 2021) Serataccia per la Juventus di Massimiliano Allegri. Un Barcellona privo di parecchi titolari demolisce i bianconeri, che subiscono il possesso palla blaugrana ed evidenziano difficoltà nella costruzione del gioco dal basso. Si rivedono i nazionali freschi vincitori di Euro2020 e i rientranti dalla c In campo si è vista una Juve dai due volti: buon primo tempo, macchiato soltanto da qualche sbavatura difensiva che concede il gol in avvio a Depay. Ronaldo parte titolare e fa vedere, fin da subito, di volersi portare a casa il Trofeo; solo un grande Neto impedisce a Ronaldo e compagni di trovare la via del gol. Nel secondo tempo girandola ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 9 agosto 2021) Serataccia per ladi Massimiliano Allegri. Unprivo di parecchi titolari demolisce i bianconeri, che subiscono il possesso palla blaugrana ed evidenziano difficoltà nella costruzione del gioco dal basso. Si rivedono i nazionali freschi vincitori di Euro2020 e i rientranti dalla c In campo si è vista una Juve dai due volti: buon primo tempo, macchiato soltanto da qualche sbavatura difensiva che concede il gol in avvio a Depay. Ronaldo parte titolare e fa vedere, fin da subito, di volersi portare a casa il; solo un grande Neto impedisce a Ronaldo e compagni di trovare la via del gol. Nel secondo tempo girandola ...

