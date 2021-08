Juventus, il Barcellona collabora allo stipendio di Pjanic? Le ultime (Di domenica 8 agosto 2021) La dirigenza della Juve continua a discutere con il Barcellona per l’eventuale prestito di Milìralem Pjanic. Le ultime sullo stipendio Continuano a circolare le indiscrezioni di mercato che vorrebbero il ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, i catalani potrebbero accordarsi per un prestito di uno o due stagioni ai bianconeri. Ma non è finita. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, infatti, il club blaugrana potrebbe anche aiutare la Juventus a pagare lo stipendio percepito dal bosniaco (8 milioni a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) La dirigenza della Juve continua a discutere con ilper l’eventuale prestito di Milìralem. LesulloContinuano a circolare le indiscrezioni di mercato che vorrebbero il ritorno di Miralemalla. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, i catalani potrebbero accordarsi per un prestito di uno o due stagioni ai bianconeri. Ma non è finita. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, infatti, il club blaugrana potrebbe anche aiutare laa pagare lopercepito dal bosniaco (8 milioni a ...

Advertising

tancredipalmeri : Rabiot alla Juventus a zero; doppio ingaggio rispetto al PSG: “Capolavoro imprenditoriale”. Deligt alla Juventus… - juventusfc : «Ci siamo allenati bene, con entusiasmo e voglia. Una bella sfida, fra due grandissimi club, spero che giocheremo d… - DiMarzio : Le parole di Massimiliano #Allegri alla vigilia di @FCBarcelona-@juventusfc: #Dybala resta a Torino - toselluc : Gli YouTuber della Juventus che già pensavano di andare a Barcellona a vedere il Gamper. AHAHAHAHAHAH ILLUSI!… - sa_ambro : RT @AncelottiIl: Del Piero per amore della Juventus andò in serie B. Messi per amore del Barcellona va al PSG -