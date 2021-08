Juventus, i convocati per la sfida contro il Barcellona (Di domenica 8 agosto 2021) La Juventus, dopo i precedenti successi nelle amichevoli disputate contro Cesena e Monza, stasera alle ore 21.30, affronterà il Barcellona nella sfida valevole per il Trofeo Gamper 2021. Questa la lista dei convocati di Massimiliano Allegri: Wojciech Szczesny Mattia Perin Carlo Pinsoglio Mattia De Sciglio Giorgio Chiellini Matthijs de Ligt Danilo Luiz Juan Cuadrado Alex Sandro Luca Pellegrini Leonardo Bonucci Daniele Rugani Koni De Winter Aaron Ramsey Weston McKennie Federico Bernardeschi Federico Chiesa Rodrigo Bentancur Filippo Ranocchia Cristiano Ronaldo Alvaro ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) La, dopo i precedenti successi nelle amichevoli disputateCesena e Monza, stasera alle ore 21.30, affronterà ilnellavalevole per il Trofeo Gamper 2021. Questa la lista deidi Massimiliano Allegri: Wojciech Szczesny Mattia Perin Carlo Pinsoglio Mattia De Sciglio Giorgio Chiellini Matthijs de Ligt Danilo Luiz Juan Cuadrado Alex Sandro Luca Pellegrini Leonardo Bonucci Daniele Rugani Koni De Winter Aaron Ramsey Weston McKennie Federico Bernardeschi Federico Chiesa Rodrigo Bentancur Filippo Ranocchia Cristiano Ronaldo Alvaro ...

