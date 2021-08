Judo | i talenti di domani I volti nuovi dell’Italia verso Parigi 2024 Ma Lombardo è ancora giovanissimo…

Leggi su oasport

(Di domenica 8 agosto 2021) I Giochi Olimpici di Tokyo 2021 si sono conclusi e per ilitaliano è già arrivato il momento di voltare paginail triennio che ci porterà a. Il movimento azzurro riparte con grande fiducia sulla scia di un quinquennio decisamente positivo, in cui le due splendide medaglie di bronzo ottenute in Giappone da Odette Giuffrida e Maria Centracchio sono frutto di un percorso importante che è destinato a proseguire e a raggiungere il proprio climax in Francia. Nelle ultime stagioni sono esplosi tre giovanicampioni del mondo juniores come Manuel(già n.1 al ...