Jacobs | la famiglia esulta Il fratello | “Immagini da brividi“ Il legame con la Calabria

(Di domenica 8 agosto 2021) " Non ho ancora realizzato che mioha vinto l’oro olimpico. Non pensavo riuscisse a centrare il record europeo e la medaglia più prestigiosa ". Con queste parole Nicolò Secolo,del...

angelomangiante : #Jacobs : 'Quando ho visto Gimbo saltare e vincere, mi sono gasato e ho pensato che dovevo vincere anche io. L'oro… - SimoPillon : Grandissimo il bresciano Marcell Jacobs che entra nella storia! Subito dopo la vittoria, Jacobs ha dichiarato poche… - my1gioia : 10) Tutta l'#ItaliaTeam che dal villaggio fa il tifo per Tamberi e Jacobs. Dimostrazione di un gruppo davvero unito… - Tootsie12454296 : RT @fam_cristiana: In edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana con la copertina dedicata alle vittorie di #Jacobs e #Tamberi ai #Gioch… - ivocamic : RT @AzzurraBarbuto: A Jacobs avrei dato la medaglia d’oro anche solo perché è figo. Poi aggiungici che è sportivo, coltiva certi valori and… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs famiglia

Ricorsi storici superati in corsa dalla meravigliosa e sorprendente 4x100 d'oro: quei quattro ragazzi diversissimi (Marcell, Lorenzo Patta, Eseosa 'Fausto' Desalu , Filippo Tortu) ......la bandiera tricolore nella cerimonia di chiusura (ore 13 italiane) sarà il velocista Marcel. 'lavoravo al mattino, mi allenavo tutti i Pomeriggi tranne il sabato',di origini ...Si conclude Tokyo 2020, destinata a passare alla storia per i suoi guai e che l'Italia ricorderà per averla portata al centro del mondo più di Roma 1960.