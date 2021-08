Iva Zanicchi rivela: “Il Covid mi ha lasciato segni indelebili, non sono più la stessa” (Di domenica 8 agosto 2021) Iva Zanicchi a cuore aperto con il settimanale Voi. La cantante ha ripercorso i giorni drammatici del ricovero suo e di suo fratello Antonio in ospedale per il Covid, lo scorso inverno: lei è riuscita a guarire e si sta riprendendo, lui invece no, è stato stroncato dal virus. Un dolore che Iva non riesce a superare: “Dopo la morte di mio fratello Antonio non sono più la stessa, mi manca tantissimo e non riesco a rassegnarmi. Se potessi tornare indietro farei un gran casino… ma ormai…”. Il riferimento è al fatto che non le è stato possibile salutare per l’ultima volta Antonio quando ancora era in vita, sia perché anche lei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Ivaa cuore aperto con il settimanale Voi. La cantante ha ripercorso i giorni drammatici del ricovero suo e di suo fratello Antonio in ospedale per il, lo scorso inverno: lei è riuscita a guarire e si sta riprendendo, lui invece no, è stato stroncato dal virus. Un dolore che Iva non riesce a superare: “Dopo la morte di mio fratello Antonio nonpiù la, mi manca tantissimo e non riesco a rassegnarmi. Se potessi tornare indietro farei un gran casino… ma ormai…”. Il riferimento è al fatto che non le è stato possibile salutare per l’ultima volta Antonio quando ancora era in vita, sia perché anche lei ...

Advertising

FQMagazineit : Iva Zanicchi rivela: “Il Covid mi ha lasciato segni indelebili, non sono più la stessa” - Mic_a_e_la : RT @Baol74: Il vaccino funzionicchia. In ospedale per essere curata, anche se le cure non esistono. In bocca al lupo a Iva Zanicchi. #COVID… - RADIOEFFEITALIA : Iva Zanicchi - E di amare te - Baol74 : Il vaccino funzionicchia. In ospedale per essere curata, anche se le cure non esistono. In bocca al lupo a Iva Zani… - ValerioPece : Una mia chiacchierata 'paolina' (umanissima, piena di lacrime e risate) con: #DeboraVezzani, cantrice dei prodigi????… -