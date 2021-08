Italia, scoppia maxi focolaio dopo il matrimonio (Di domenica 8 agosto 2021) Sfumato il viaggio di nozze per gli sposi e quarantena, obbligata o volontaria, per la metà degli invitati: sono, purtroppo, già un lontano ricordo la gioia e il diventimento del giorno del ’sì’ per i partecipanti al matrimonio di due civitanovesi che dopo il ’sì’ hanno poi festeggiato in un ristorante di Altidona, in provincia di Fermo. Gli invitati erano circa 150, di cui la metà residenti nel territorio dell’Area Vasta 3 che, dopo i tamponi effettuati in questi giorni, ha stilato il seguente bilancio: 30 persone risultate positive e altre 40 in quarantena. Secondo i responsabili sanitari a disegnare un bilancio così pesante ha ... Leggi su howtodofor (Di domenica 8 agosto 2021) Sfumato il viaggio di nozze per gli sposi e quarantena, obbligata o volontaria, per la metà degli invitati: sono, purtroppo, già un lontano ricordo la gioia e il diventimento del giorno del ’sì’ per i partecipanti aldi due civitanovesi cheil ’sì’ hanno poi festeggiato in un ristorante di Altidona, in provincia di Fermo. Gli invitati erano circa 150, di cui la metà residenti nel territorio dell’Area Vasta 3 che,i tamponi effettuati in questi giorni, ha stilato il seguente bilancio: 30 persone risultate positive e altre 40 in quarantena. Secondo i responsabili sanitari a disegnare un bilancio così pesante ha ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strana questa Italia: se in Regione Lazio non arrivano 13 milioni di mascherine pagate, poverini sono stati tru… - 00MrFrost00 : RT @antonluca_cuoco: in Giappone scoppia l'Italia-mania, l'assalto a negozi e ristoranti vale un patrimonio. A Tokyo i campioni azzurri com… - _MonicaBonatti : RT @antonluca_cuoco: in Giappone scoppia l'Italia-mania, l'assalto a negozi e ristoranti vale un patrimonio. A Tokyo i campioni azzurri com… - steveleschat54 : Gabbiano ruba un panino: ammazzato. Scoppia la rissa - alaurasparsi : RT @antonluca_cuoco: in Giappone scoppia l'Italia-mania, l'assalto a negozi e ristoranti vale un patrimonio. A Tokyo i campioni azzurri com… -