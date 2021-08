Italia in top-10 nel Medagliere delle Olimpiadi! Azzurri decimi, nell’elite da Atlanta 1996. E con più fortuna… (Di domenica 8 agosto 2021) L’Italia ha chiuso le Olimpiadi di Tokyo 2020 al decimo posto nel Medagliere generale. Gli Azzurri confermano il piazzamento nella top-10, impresa sportiva che il Bel Paese riesce a portare a termine per la settima volta consecutiva, la decima nelle ultime undici edizioni della rassegna a cinque cerchi (obiettivo fallito soltanto a Barcellona 1992 negli ultimi 41 anni). Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020: 40 medaglie per l’Italia grazie alla ritmica! Gli Usa sorpassano la Cina! La nostra Nazione si conferma nell’elite come riesce a fare ininterrottamente da Atalanta 1996, lo ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) L’ha chiuso le Olimpiadi di Tokyo 2020 al decimo posto nelgenerale. Gliconfermano il piazzamento nella top-10, impresa sportiva che il Bel Paese riesce a portare a termine per la settima volta consecutiva, la decima nelle ultime undici edizioni della rassegna a cinque cerchi (obiettivo fallito soltanto a Barcellona 1992 negli ultimi 41 anni).Olimpiadi Tokyo 2020: 40 medaglie per l’grazie alla ritmica! Gli Usa sorpassano la Cina! La nostra Nazione si confermacome riesce a fare ininterrottamente da Atalanta, lo ...

