Ischia | rissa al porto | 8 ragazzi denunciati dai Carabinieri

Leggi su vesuvius

(Di domenica 8 agosto 2021) Un altro episodio violento è accaduto questa volta ad. Un gruppo disi è reso protagonista di unanell’isola Verde. L’isola Verde protagonista di un episodio di violenza (via web)L’estate ha permesso di far affluire molti turisti nelle isole campane. In molti si sono riversati sulle spiagge, per godersi l’estate e un meritato riposo. Non sempre però la permanenza trascorre in modo tranquillo, come avvenuto lo scorso 16 luglio ad. Leggi anche->Napoli, svolta sulla sparatoria ai Quartieri Spagnoli: 6 arresti Nella nota isola campana, un grave episodio di violenza ha coinvolto ...