Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 8 08 21

Advertising

sonosimpaticaao : @itsjustoned @ixabelht ooo chia e isa datemi subito il vostro snap - martacerritelli : @voidxemzi Guarda, è già successo ad un utente di Isa e Chia. Criticava chiunque,poi è arrivata la polizia postale… - chia_zrb : @isailottleclerc bravissima isa, le bellas sono orgogliose di te??ily - Laura_1982_ : @Elisa_prelemi sei nell'articolo di isa&chia su Ig.... I tuoi DIRITTI dove sono? ?????? - isa_dagerr : agua con chia >>>>>> -

Ultime Notizie dalla rete : Isa Chia

Isa e Chia

... abbiamo fatto teatro insieme, anche una piccola tournée insieme' ha spiegato la figlia d'arte sul suo profilo Instagram, come riportato dal portale. 'Per cui lei mi può dire qualsiasi ...Come spiega il blog, in molti hanno creduto che questa ironia del conduttore sia stata elargita dalla mancata presenza di Pierpaolo alla trasmissione Battiti Live. Vale a dire l'evento ...Valentina Nulli ha rivelato al grande pubblico la reazione della mamma di Tommaso Eletti al suo percorso nel programma. La mamma era nera, delusissima, ha pianto due giorni“ ha esordito Valentina Null ...Gf Vip, arriva il promo ufficiale della sesta edizione!. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.