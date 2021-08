Inter, quattro in corsa per il dopo Lukaku: budget da 55 milioni (Di domenica 8 agosto 2021) L’Inter pensa già al dopo Lukaku L’ufficialità della cessione di Lukaku al Chelsea ancora non c’è, ma in casa Inter ci si sta guardando intorno per cercare di portare a Milano quanto prima un sostituto. Per prendere il posto dell’attaccante belga sono quattro i profili seguiti dai dirigenti nerazzurri: Edin Dzeko, Dusan Vlahovic, Duvan Zapata e Joaquim Correa. Di questi ne potrebbero arrivare due e regalare a Simone Inzaghi maggiore alternativa, anche numerica, in attacco. “La soluzione più semplice è quella che porta a Edin Dzeko, mentre il sogno Dusan Vlahovic fatica a prendere ... Leggi su intermagazine (Di domenica 8 agosto 2021) L’pensa già alL’ufficialità della cessione dial Chelsea ancora non c’è, ma in casaci si sta guardando intorno per cercare di portare a Milano quanto prima un sostituto. Per prendere il posto dell’attaccante belga sonoi profili seguiti dai dirigenti nerazzurri: Edin Dzeko, Dusan Vlahovic, Duvan Zapata e Joaquim Correa. Di questi ne potrebbero arrivare due e regalare a Simone Inzaghi maggiore alternativa, anche numerica, in attacco. “La soluzione più semplice è quella che porta a Edin Dzeko, mentre il sogno Dusan Vlahovic fatica a prendere ...

Advertising

107DELPIERISTA : @gigginotweet @millansantamar @Chiariello_CS @bruttapas Uno non confondermi per tuo fratello modera i termini due s… - interchannel_ic : - BartAprile : RT @RiccardoDanna1: L'#Inter ha quattro carte in mano e può fare poker. Salutato #Lukaku, i nerazzurri vorrebbero chiudere per #Zapata, #D… - gaebia : Ma perché dobbiamo prendere #Dzeko, da due anni fa panchina nella Roma, la Roma che non arriva nelle prime quattro. @inter - infoitsport : L’Inter ha quattro carte in mano: può fare poker. Ecco come -