Inter, dopo Lukaku anche Lautaro: il Tottenham in pressing, offerta ufficiale (Di domenica 8 agosto 2021) INVIATO A PARMA - Lukaku venduto ieri al Chesea per 115 milioni, il Tottenham in pressing con un'offerta ufficiale per avere Lautaro Martinez , Calhanoglu out dall'amichevole di Parma per un ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 8 agosto 2021) INVIATO A PARMA -venduto ieri al Chesea per 115 milioni, ilincon un'per avereMartinez , Calhanoglu out dall'amichevole di Parma per un ...

DiMarzio : #Chelsea-#Lukaku, ottimismo per la chiusura dell'affare dopo l'offerta all'@Inter - Gazzetta_it : Inter, per il dopo #Lukaku ecco #Dzeko. Vlahovic è il preferito ma costa troppo - Glongari : #Roma con #Dzeko che ha avuto altri contatti per il dopo #Lukaku all’#Inter si intensificano anche quelli con… - mr_kubra : RT @DanViti: #Lautaro, l'interesse del #Tottenham è reale ma non risultano accordi con l'#Inter, intenzionata a trattenerlo dopo il sacrifi… - CorSport : #Inter, dopo #Lukaku anche #Lautaro: il #Tottenham in pressing, offerta ufficiale ?? -