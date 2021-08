Incendio devastante a Campomarino: sfollati turisti e residente e traffico bloccato (Di domenica 8 agosto 2021) Incendio devastante a Campomarino: 500 gli sfollati tra turisti e residenti traffico bloccato e treni soppressi per 2 ore e mezzo Ancora incendi in Italia: un vasto rogo di vegetazione è divampato nel pomeriggio di oggi a Campomarino Lido, in Molise, dove 500 persone sono state sfollate. Disagi anche alla circolazione stradale e ferroviaria. Incendio in Molise: disagi anche alla Leggi su periodicodaily (Di domenica 8 agosto 2021): 500 glitrae residentie treni soppressi per 2 ore e mezzo Ancora incendi in Italia: un vasto rogo di vegetazione è divampato nel pomeriggio di oggi aLido, in Molise, dove 500 persone sono state sfollate. Disagi anche alla circolazione stradale e ferroviaria.in Molise: disagi anche alla

Ultime Notizie dalla rete : Incendio devastante Incendi e cambiamenti climatici, emergenza roghi dalla Grecia alla California California In California sono ancora dichiarate disperse le otto persone scomparse dopo il passaggio del devastante incendio chiamato 'Dixie Fire'. Anche il qui il fuoco killer, il secondo più esteso ...

Parco Aspromonte, Autelitano: "Invochiamo Esercito per spegnere incendi" Ma è un incendio di sottobosco, difficile e complicato da domare e che potrebbe variare ... E' una situazione spaventosa che è degenerata in pochissime ore in maniera devastante. Insieme alla Regione, a ...

Campomarino Lido ripiomba nell’incubo del fuoco. Incendio devastante e paura tra i bagnanti l'Immediato La California brucia, il governatore nell’area devastata dall’incendio Dixie Dixie ha bruciato un'area più grande di quella occupata dalla città di New York: sabato sera, secondo quanto riferito dal Dipartimento delle foreste e della protezione antincendio della California, er ...

Campomarino Lido ripiomba nell’incubo del fuoco. Incendio devastante e paura tra i bagnanti Ancora fiamme a Campomarino, altissime sulle colline di macchia mediterranea. All’altezza della Statale 16 ma minacciano pericolosamente una pompa di benzina. Grande paura tra i bagnanti, in zona anch ...

