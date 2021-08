Incendi: roghi in Sicilia, Calabria, Toscana, In azione Canadair. Il Capo della protezione civile lancia allarme (Di domenica 8 agosto 2021) Ancora una giornata di lotta agli Incendi boschivi, in particolare nel centro-sud del Paese, mentre la colonnina di mercurio continua a salire e il vento non aiuta le operazioni di spegnimento. Il Capo della protezione civile Fabrizio Curcio lancia l'allarme per i prossimi giorn L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 8 agosto 2021) Ancora una giornata di lotta agliboschivi, in particolare nel centro-sud del Paese, mentre la colonnina di mercurio continua a salire e il vento non aiuta le operazioni di spegnimento. IlFabrizio Curciol'per i prossimi giorn L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Incendi roghi Gli incendi sono un'emergenza planetaria: i casi di Grecia, Turchia e California Grecia Turchia stanno combattendo incendi devastanti da quasi due settimane mentre la regione ha ... In Grecia le vittime dei roghi sono finora due. Più grave il bilancio in Turchia, dove otto persone ...

Lido Marini, auto in fiamme. E a Frigole necessario l'aiuto di un Canadair LECCE - Un altro giorno di incendi in provincia di Lecce, un'altra estenuante sfida tra i vigili del fuoco, protezione civile e volontari contro i roghi che sono divampati a macchia di leopardo. Per domare un incendio a ridosso ...

Incendi: ancora roghi nell'isola, intervengono mezzi aerei Agenzia ANSA Incendi in Grecia, il cielo dell’isola di Evia si tinge di arancione La Grecia continua a bruciare con centinaia di famiglie costrette ad abbandonare le proprie case sull'isola di Evia, dove un villaggio è circondato dalle ...

Incendi, il capo della protezione civile: "Arriva il gran caldo, massima allerta" Il caldo in arrivo sull'Italia nei prossimi giorni potrebbe favorire gli incendi in tutto il paese e dunque è fondamentale tenere comportamenti corretti e segnalare immediatamente ogni piccolo focolai ...

