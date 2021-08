Incendi, il Vesuvio brucia: famiglie evacuate per sfuggire alle fiamme (Di domenica 8 agosto 2021) Torna a bruciare il Vesuvio. A Torre del Greco (Napoli) le fiamme hanno prima avvolto alcune sterpaglie in via Ruggiero, poi spinte dal vento hanno coinvolto ampie zone di macchia mediterranea, pino e oleandri. Poi, spinte dal vento e dalle alte temperature di questi giorni, hanno circondato due abitazioni che sono state evacuate. Sul posto, i Vigili del Fuoco che sono intervenuti rapidamente hanno attivato le operazioni di spegnimento, i carabinieri forestali, la protezione civile e la polizia municipale. Per ora il fronte dell’Incendio si allarga. Possibile che arrivino anche gli ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 8 agosto 2021) Torna are il. A Torre del Greco (Napoli) lehanno prima avvolto alcune sterpaglie in via Ruggiero, poi spinte dal vento hanno coinvolto ampie zone di macchia mediterranea, pino e oleandri. Poi, spinte dal vento e dalte temperature di questi giorni, hanno circondato due abitazioni che sono state. Sul posto, i Vigili del Fuoco che sono intervenuti rapidamente hanno attivato le operazioni di spegnimento, i carabinieri forestali, la protezione civile e la polizia municipale. Per ora il fronte dell’o si allarga. Possibile che arrivino anche gli ...

