Incendi Grecia, sull’isola di Evia “non è rimasto nulla” (Di domenica 8 agosto 2021) ”Non è rimasto nulla” sull’isola di Evia, in Grecia, devastata dagli Incendi che divampano oggi per il sesto giorno consecutivo. Parola degli abitanti degli isola, migliaia dei quali hanno già lasciato le loro case, mentre altri si stanno per imbarcare su traghetti pronti a portarli in salvo. Mentre ci Incendi a nord di Atene sono in parte stati attenuati dal lavoro dei vigili del fuoco, quelli divampati sull’isola che si trova a est della capitale greca si sono propagati su diversi fronti distruggendo migliaia di ettari di boschi. Numerosi gli ... Leggi su italiasera (Di domenica 8 agosto 2021) ”Non èdi, in, devastata dagliche divampano oggi per il sesto giorno consecutivo. Parola degli abitanti degli isola, migliaia dei quali hanno già lasciato le loro case, mentre altri si stanno per imbarcare su traghetti pronti a portarli in salvo. Mentre cia nord di Atene sono in parte stati attenuati dal lavoro dei vigili del fuoco, quelli divampatiche si trova a est della capitale greca si sono propagati su diversi fronti distruggendo migliaia di ettari di boschi. Numerosi gli ...

