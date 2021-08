In attesa del rimborso dei 2 mesi gratis DAZN, richieste assistenza ancora aperte (Di domenica 8 agosto 2021) Purtroppo continua la saga relative richieste di rimborso di 2 mesi gratis DAZN, quelli promessi per chi sottoscriveva l’abbonamento al servizio di streaming entro lo scorso 28 giugno ma che non sono stati garantiti proprio a tutti. Già in un precedente approfondimento, è stata messa in evidenza la non certo ottimale esperienza di tanti utenti (almeno in questa estate). Ci sono stati forse dei passi in avanti in proposito? Dispiace dirlo ma purtroppo non sembrano esserci stati dei casi di rimborso dei 2 mesi gratis DAZN, almeno tra ... Leggi su optimagazine (Di domenica 8 agosto 2021) Purtroppo continua la saga relativedidi 2, quelli promessi per chi sottoscriveva l’abbonamento al servizio di streaming entro lo scorso 28 giugno ma che non sono stati garantiti proprio a tutti. Già in un precedente approfondimento, è stata messa in evidenza la non certo ottimale esperienza di tanti utenti (almeno in questa estate). Ci sono stati forse dei passi in avanti in proposito? Dispiace dirlo ma purtroppo non sembrano esserci stati dei casi didei 2, almeno tra ...

