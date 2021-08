In arrivo Lucifero, sarà l’ondata di caldo più forte dell’Estate (Di domenica 8 agosto 2021) In arrivo un’intensa ondata di caldo che avvolgerà giorno dopo giorno tutto il nostro Paese. Superfluo dire, scrive ilmeteo.it che il responsabile di questo nuovo ritorno della grande calura sia l’anticiclone africano chiamato, non a caso. Luciferio. Ormai da parecchi anni è lui che ci costringe a vivere parentesi d’estate davvero difficili sul fronte climatico. Tempi duri quindi per gli amanti del fresco che dovranno pazientare davvero tanto per ritrovare un clima più gradevole. Non ci saranno infatti solo le temperature a tratti eccezionali a rendere questa fiammata africana forse la più intensa della stagione, ma ci penserà pure la durata visto che ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 agosto 2021) Inun’intensa ondata diche avvolgerà giorno dopo giorno tutto il nostro Paese. Superfluo dire, scrive ilmeteo.it che il responsabile di questo nuovo ritorno della grande calura sia l’anticiclone africano chiamato, non a caso. Luciferio. Ormai da parecchi anni è lui che ci costringe a vivere parentesi d’estate davvero difficili sul fronte climatico. Tempi duri quindi per gli amanti del fresco che dovranno pazientare davvero tanto per ritrovare un clima più gradevole. Non ci saranno infatti solo le temperature a tratti eccezionali a rendere questa fiammata africana forse la più intensa della stagione, ma ci penserà pure la durata visto che ...

