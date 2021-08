Il riscaldamento globale sta mettendo a rischio la corrente del Golfo (Di domenica 8 agosto 2021) La corrente del Golfo, che trasporta le calde acque tropicali verso il nord Europa mitigando il clima di tutta la regione, potrebbe essere prossima a fermarsi. Lo hanno denunciato gli scienziati dell’Istituto per la ricerca sull’impatto climatico di Potsdam, in Germania, che hanno rilevato una quasi completa perdita di stabilità della corrente. Se ciò dovesse accadere, o se il suo flusso dovesse rallentare ancora, le temperature del vecchio continente potrebbero abbassarsi di circa 8 gradi e si innescherebbero mutamenti climatici potenzialmente distruttivi per la vita sul pianeta Terra. Cos’è la corrente del ... Leggi su cityroma (Di domenica 8 agosto 2021) Ladel, che trasporta le calde acque tropicali verso il nord Europa mitigando il clima di tutta la regione, potrebbe essere prossima a fermarsi. Lo hanno denunciato gli scienziati dell’Istituto per la ricerca sull’impatto climatico di Potsdam, in Germania, che hanno rilevato una quasi completa perdita di stabilità della. Se ciò dovesse accadere, o se il suo flusso dovesse rallentare ancora, le temperature del vecchio continente potrebbero abbassarsi di circa 8 gradi e si innescherebbero mutamenti climatici potenzialmente distruttivi per la vita sul pianeta Terra. Cos’è ladel ...

