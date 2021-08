Il Moroni si celebra anche a tavola | nei ristoranti della Val Seriana menù cinquecentesco

(Di domenica 8 agosto 2021) Un esperto ha studiato le abitudini culinarie del ’500 a Bergamo e le ricette sono finite neidi alcuniValle in occasione dei 500 anni dalla nascita del celebre pittore di Albino.

Advertising

lapiazzaweb : Alle Scuderie di Palazzo Moroni a #Padova al 2 luglio al 29 agosto la mostra che celebra una particolare tecnica pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Moroni celebra

L'Eco di Bergamo

Sabato 7 agosto Dadoe Max Ionata tornano insieme con un nuovo tour. Il duo, piano - sax, è ... Spaghettongola, la festa cheun capolavoro della cucina laziale, gli spaghetti alle vongole ...La manifestazione enogastronomica che da nove anniil vino abruzzese ieri ha aperto le ... giornalista di Cronache di Gusto e firma ben nota del settore enogastronomico, e Daniele, co - ...Un libro e un progetto didattico per avvicinarsi all’opera del grande ritrattista nato ad Albino nel 1521. In occasione dei cinquecento anni della nascita continuano eventi, mostre e appuntamenti cult ...