Il momento in cui Marcell Jacobs entra allo Stadio Olimpico di Tokyo come portabandiera dell'Italia | VIDEO (Di domenica 8 agosto 2021) La bandiera italiana sventola tronfia nello Stadio Olimpico di Tokyo durante la cerimonia di chiusura dei Giochi della XXXII Olimpiade. A portarla è Marcell Jacobs, l'uomo più veloce del mondo. La scelta è caduta su di lui, il campione dei cento metri che ha dato agli azzurri una vittoria storica. La decisione è arrivata un paio di giorni fa dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, d'intesa con il capo missione, Carlo Mornati. Lo scorso 23 luglio furono Elia Viviani e Jessica Rossi a sventolare il tricolore nella cerimonia di apertura, mentre Paola Egonu fu incaricata di portare la bandiera ...

