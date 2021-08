Il Mattino da Castel di Sangro live dopo la vittoria del Napoli sull'Ascoli (Di domenica 8 agosto 2021) Nel segno di Insigne. Il Napoli vince l'amichevole contro l'Ascoli con gol e assist del capitano. Sarà questo il tema centrale dello studio di Claudia Mercurio che torna col... Leggi su ilmattino (Di domenica 8 agosto 2021) Nel segno di Insigne. Ilvince l'amichevole contro l'con gol e assist del capitano. Sarà questo il tema centrale dello studio di Claudia Mercurio che torna col...

Advertising

MondoNapoli : Il Mattino - Castel di Sangro si riempie di tifosi azzurri: c'è entusiasmo intorno alla squadra -… - MondoNapoli : Il Mattino - Pisacane atteso a Castel di Sangro nei prossimi giorni - - zazoomblog : Il Mattino da Castel di Sangro live dalle 12.30 con Claudia Mercurio - #Mattino #Castel #Sangro # dalle - tuttonapoli : Castel di Sangro, il report della seduta mattutina: terapie per Contini, affaticamento per Zedadka - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Insigne avrà in ritiro a Castel di Sangro il primo contatto con ADL per il rinnovo -