Il gruppo consiliare Telese Città | “Perché tante giustificazioni dell’Amministrazione Caporaso?” 

Terme (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del". «Non stiamo a fare polemica sull'affissione del nostro manifesto in contemporanea al loro, nonosfosse stato consegnato per l'affissione il 3 agosto. Ne verrebbero fuori solo considerazioni avvilenti degne della logica "il pallone è il mio e si gioca come e quando voglio io". Veniamo ai contenuti. Evidentemente, ribadiamo, la maggioranza non conosce la differenza tra "conoscenza" di un rendering (foto) e "approvazione" del progetto. Come abbiamo già ...