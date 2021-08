Il gesto molto poco sportivo del maratoneta francese Amdouni (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Il maratoneta francese Morhad Amdouni si è reso protagonista di un gesto che ha causato molte polemiche nell'ultimo giorno delle Olimpiadi di Tokyo. L'atleta, avvicinandosi al banchetto che distribuiva bottigliette d'acqua al 28esimo chilometro della gara, ha buttato a terra tutte le bottigliette posizionate per i compagni di gara, prendendo l'ultima della fila, l'unica rimasta in piedi. Un gesto che ha scatenato l'ira sui social di moltissime persone, che hanno rilanciato l'immagine con commenti molto duri. La maratona è stata una gara molto difficile e combattuta, che ha costretto molti atleti a ... Leggi su agi (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Ilfrancese Morhad Amdouni si è reso protagonista di unche ha causato molte polemiche nell'ultimo giorno delle Olimpiadi di Tokyo. L'atleta, avvicinandosi al banchetto che distribuiva bottigliette d'acqua al 28esimo chilometro della gara, ha buttato a terra tutte le bottigliette posizionate per i compagni di gara, prendendo l'ultima della fila, l'unica rimasta in piedi. Unche ha scatenato l'ira sui social di moltissime persone, che hanno rilanciato l'immagine con commentiduri. La maratona è stata una garadifficile e combattuta, che ha costretto molti atleti a ...

