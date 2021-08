Il cavallo non salta, Olimpiadi nel water: lo psicodramma di Anne, lacrime e crisi isterica in mondovisione | Video (Di domenica 8 agosto 2021) Ci sono regole scritte e oltre di buon senso, anche nel Pentathlon Moderno. Quella scritta è che per la prova di salto a ostacoli, meglio munirsi di un ferro di cavallo (inteso come amuleto), perché gli atleti sono abbinati per estrazione a una serie di cavalli scelti dagli organizzatori. Quella del buon senso impone che, comunque vada, l'animale è l'ultimo dei colpevoli e non si maltratta. Per questo l'allenatrice della squadra tedesca, Kim Raisner, è stata squalificata negli ultimi 2 giorni dei Giochi, ma altri provvedimenti arriveranno poi. Tutto nasce da quanto successo ad Annika Schleu, una delle favorite per il podio. In sorte le è toccato Saint Boy e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Ci sono regole scritte e oltre di buon senso, anche nel Pentathlon Moderno. Quella scritta è che per la prova di salto a ostacoli, meglio munirsi di un ferro di(inteso come amuleto), perché gli atleti sono abbinati per estrazione a una serie di cavalli scelti dagli organizzatori. Quella del buon senso impone che, comunque vada, l'animale è l'ultimo dei colpevoli e non si maltratta. Per questo l'allenatrice della squadra tedesca, Kim Raisner, è stata squalificata negli ultimi 2 giorni dei Giochi, ma altri provvedimenti arriveranno poi. Tutto nasce da quanto successo ad Annika Schleu, una delle favorite per il podio. In sorte le è toccato Saint Boy e il ...

