Il capo della Protezion civile Curcio: “In arrivo temperature elevate fino a 45°, massima attenzione per rischio incendi” (Di domenica 8 agosto 2021) L’annunciato innalzamento delle temperature preoccupa anche la Protezione civile. L’Italia nei prossimi giorni sarà interessata da temperature molto elevate, condizione che faciliterà la propagazione di incendi boschivi su tutto il territorio. A partire da oggi, domenica 8 agosto, le temperature subiranno un aumento su tutto il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì e mercoledì, 10 e 11 agosto. In queste due giornate le località interne della Sicilia e della Sardegna registreranno valori prossimi ai 45°C. “Sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) L’annunciato innalzamento dellepreoccupa anche la. L’Italia nei prossimi giorni sarà interessata damolto, condizione che faciliterà la propagazione diboschivi su tutto il territorio. A partire da oggi, domenica 8 agosto, lesubiranno un aumento su tutto il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì e mercoledì, 10 e 11 agosto. In queste due giornate le località interneSicilia eSardegna registreranno valori prossimi ai 45°C. “Sul ...

Advertising

fattoquotidiano : Può il segretario generale della Regione Liguria guadagnare più del Capo dello Stato? - fattoquotidiano : In effetti era difficile sapere prima – ci mettiamo nei panni dei conduttori del talk In Onda – cosa pensasse della… - Ettore_Rosato : 70 milioni di dosi di vaccino somministrate ad oggi. Cambio di passo evidente grazie al Generale #Figliuolo e al ca… - ldigiov : RT @GiancarloDeRisi: Dopo Lamorgese, altre polemiche le ha scatenate Malagò che s'è rivelato per quello che è: un amico del PD. E come tale… - Paola_longhi7 : RT @castelliditalia: Tra i castelli più suggestivi della #Calabria, il castello di Le Castella nel comune di Isola Capo Rizzuto, in provinc… -