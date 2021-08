Il Barça senza Leo contro la Juventus (Di domenica 8 agosto 2021) Il Trofeo Gamper di stasera alle 21.30 è l'occasione per vedere la vera squadra di Massimiliano Allegri. Al Camp Nou si rivedranno i big e i nazionali rientrati alla spicciolata dopo le fatiche di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Il Trofeo Gamper di stasera alle 21.30 è l'occasione per vedere la vera squadra di Massimiliano Allegri. Al Camp Nou si rivedranno i big e i nazionali rientrati alla spicciolata dopo le fatiche di ...

Nella prima partita del Barca senza Messi, Cristiano Ronaldo è pronto all'esordio nella nuova stagione, la sua quarta con la maglia della Juve. Molto più difficile, invece, vedere all'opera Paulo ...