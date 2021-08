Ida Platano, la risposta che gela tutti: “Sono fatti miei” – VIDEO (Di domenica 8 agosto 2021) Ida Platano senza peli sulla lingua gela i fan con una risposta che ha lasciato tutti senza parole: “Quando accadrà vi avviserò io”. tutti la conoscono per essere una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 8 agosto 2021) Idasenza peli sulla linguai fan con unache ha lasciatosenza parole: “Quando accadrà vi avviserò io”.la conoscono per essere una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

PasqualeMarro : #IdaPlatano proposta davvero imbarazzante per lei… - infoitcultura : Ida Platano conferma di non essere fidanzata: 'Non c'è nessuno' - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano parla del suo presunto fidanzato - infoitcultura : Ida Platano parla del suo fidanzato | La dama dopo Uomini e Donne: “Ho già…” - infoitcultura : Ida Platano visibilmente dimagrita dopo Uomini e Donne: come si è mostrata la dama del trono over -