I numeri in chiaro, Pregliasco: «In Sardegna e Sicilia situazione allarmante. Green pass? Migliorare i controlli» (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo il bollettino di domenica 8 agosto sono 5.735 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, dato in calo rispetto ai 6.902 di ieri. Undici le vittime, ma i numeri dei nuovi ingressi in ospedale, 24, e quelli in terapia intensiva, 299, non sono confortanti, sottolinea il virologo dell’università statale di Milano Fabrizio Pregliasco. «I valori sono alti, anche l’indice Rt complessivo continua ad aumentare anche se fortunatamente con minore velocità rispetto alle scorse settimane», e «l’onda continua a salire: siamo nella fase di crescita e con l’arrivo di agosto dovevamo aspettarcelo». Regioni come la Sardegna oggi contano 303 nuovi ... Leggi su open.online (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo il bollettino di domenica 8 agosto sono 5.735 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, dato in calo rispetto ai 6.902 di ieri. Undici le vittime, ma idei nuovi ingressi in ospedale, 24, e quelli in terapia intensiva, 299, non sono confortanti, sottolinea il virologo dell’università statale di Milano Fabrizio. «I valori sono alti, anche l’indice Rt complessivo continua ad aumentare anche se fortunatamente con minore velocità rispetto alle scorse settimane», e «l’onda continua a salire: siamo nella fase di crescita e con l’arrivo di agosto dovevamo aspettarcelo». Regioni come laoggi contano 303 nuovi ...

Advertising

Paolo__33 : @elenaprimudaja @Mr_Ozymandias @LandiniFabioD76 @LEVEL8LE I numeri parlano chiaro: il Covid ha fatto oltre 130mila… - documentazione_ : Nel 1973, a 10 anni dall'introduzione del #vaccino negli Stati Uniti, i casi di #morbillo diagnosticati si sono rid… - Cammurusu : @MatteDj23 Zapata ovviamente non è scarso anzi, a me piace ma altrettanto ovviamente non garantisce i gol di Lukaku… - Ruvido11 : @ROspizio @borghi_claudio @DPEsterini Nel 21 ci sono più contagi e più morti che nel 20 il grafico che lei ha propo… - Lucacenti3 : @peeermalosa @RadioSavana Le prime cose che furono negate agli ebrei erano l’accesso a molti servizi/negozi. Gli me… -