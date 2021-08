I giovani cercano la strada per la competenza. La troveranno nel Pnrr? (Di domenica 8 agosto 2021) Sappiamo bene che molto del Pnrr peserà sul futuro dei nostri giovani, dei loro progetti e anche delle loro tasche. Mi ha sorpreso molto ricevere un invito a confrontarmi, con un numero gruppo di giovani, in convegno nazionale (Educatori di ACR, Roma 6-8.8.21), su “competenza & Saggezza”. Della prima si può dire, della seconda si può balbettare, o, meglio tacere, perché caso mai la si dovesse possedere, non se ne fa certamente sfoggio. Comunque l’interesse di diversi giovani sul tema incuriosisce. Mi sono chiesto prima di tutto quale percezione potesse avere un giovane della ... Leggi su formiche (Di domenica 8 agosto 2021) Sappiamo bene che molto delpeserà sul futuro dei nostri, dei loro progetti e anche delle loro tasche. Mi ha sorpreso molto ricevere un invito a confrontarmi, con un numero gruppo di, in convegno nazionale (Educatori di ACR, Roma 6-8.8.21), su “& Saggezza”. Della prima si può dire, della seconda si può balbettare, o, meglio tacere, perché caso mai la si dovesse possedere, non se ne fa certamente sfoggio. Comunque l’interesse di diversisul tema incuriosisce. Mi sono chiesto prima di tutto quale percezione potesse avere un giovane della ...

