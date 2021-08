I ‘desaparecidos’ del Sahel e l’indignazione scomparsa (Di domenica 8 agosto 2021) Tristemente alla ribalta negli anni dei regimi militari in America Latina, i ‘desaparecidos’, gli scomparsi non hanno mai abbandonato la scena. Sono assenti come non mai nella cronaca quotidiana del nostro tempo che ci si ostina a far passare per storia. Durante il mio soggiorno argentino il tema della memoria era diventato cruciale e le marce per rivendicarla erano allora poco partecipate. Nei rumorosi cortei organizzati nella città di Còrdoba, ad esempio, c’erano più poliziotti che militanti. Congiunti, figli, figlie, nipoti, cugini o semplicemente amici si marciava per la memoria degli scomparsi negli anni delle repressioni militari. Per vari Paesi dell’America Latina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Tristemente alla ribalta negli anni dei regimi militari in America Latina, i, gli scomparsi non hanno mai abbandonato la scena. Sono assenti come non mai nella cronaca quotidiana del nostro tempo che ci si ostina a far passare per storia. Durante il mio soggiorno argentino il tema della memoria era diventato cruciale e le marce per rivendicarla erano allora poco partecipate. Nei rumorosi cortei organizzati nella città di Còrdoba, ad esempio, c’erano più poliziotti che militanti. Congiunti, figli, figlie, nipoti, cugini o semplicemente amici si marciava per la memoria degli scomparsi negli anni delle repressioni militari. Per vari Paesi dell’America Latina ...

