(Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Ancora nessuno è sbarcato dallaarrivata stamane a Pozzallo. Procedure complesse nel caldo soffocante. Forse oggi sbarcheranno solo i minori non accompagnati. "Intervenga Draghi - dice il governatoreSicilia, Nello Musumeci - così non si può andare avanti. Non amo ripetermi e neppure alimentare polemiche sterili. Dico con forza che la Sicilia continua a essere presa d'assalto dagli sbarchi e che le politiche nazionali non riescono a bloccare questo criminale commercio di carne umana. I viaggi dei ministri degli Esteri e dell'Interno sull'altra sponda del Mediterraneo non stanno raggiungendo gli obiettivi sperati. E ...

Advertising

Tg3web : A Pozzallo la Ocean Viking con 549 migranti salvati nei scorsi giorni nel canale di Sicilia dalla nave ong. A bordo… - fanpage : ?? A bordo ci sono 549 persone, tra cui oltre cento minori e tre donne incinte - Agenzia_Italia : I 549 migranti a bordo della Ocean Viking sotto il sole cocente - Luca73284882 : RT @autocostruttore: Tra i 549 migranti che stanno sbarcando a Pozzallo dalla Ocean Viking, oltre al Covid anche casi di scabbia - Radiopescara : I 549 migranti a bordo della Ocean Viking sotto il sole cocente -

Ultime Notizie dalla rete : 549 migranti

'Non si fermano né rallentano gli sbarchi sulle coste italiane. Dopo un braccio di ferro durato diversi giorni, Ocean Viking ha ottenuto il porto di Pozzallo per sbarcarerecuperati in acque internazionali. Continua l'invasione che in questi primi 7 mesi dell'anno ha fatto registrare quasi 30.000 sbarchi. Un numero destinato a crescere sensibilmente grazie ...Sonoarrivati stamattina a Pozzallo con la nave ONG Ocean Viking, alle 8.30. In cinque sono stati trasferiti subito negli ospedali iblei perché necessitavano di cure urgenti, gli altri sono ...Sono in tutto 30 le persone risultate positive al Covid-19 all'esito dei tamponi rapidi effettuati tra i 548 migranti a bordo della Ocean Viking arrivata stamane al porto di Pozzallo e tracciati secon ...A bordo ci sono le persone messe in salvo in sei operazioni sar tra il 31 luglio e l'1 agosto AGI - Ancora nessuno è sbarcato dalla Ocean Viking arrivata stamane a Pozzallo. Procedure complesse nel ca ...