Highlights maratona maschile Tokyo 2020 | il trionfo di Kipchoge VIDEO

(Di domenica 8 agosto 2021) Ildelladelle Olimpiadi didel keniano Eliud, che centra la doppietta olimpica confermando l’oro di Rio 2016 con il tempo di 2:08:38. Argento per l’olandese Abdi Nageeyeincol (2:09:58, record personale), precedendo l’amico belga Bashir Abdir (bronzo in 2:10.00). Il migliore degli azzurri è Eyob Ghebrehiwet Faniel, 20esimo; più indietro Yassine El Fathaoui (47esimo), mentre si è ritirato Yassine Rachik. Di seguito le immagini salienti della gara simbolo dei Giochi. CRONACA E ORDINE DI ...

Advertising

sportface2016 : #Tokyo2020 #Atletica Gli highlights della maratona maschile: trionfo del keniano #Kipchoge, 20esimo l'azzurro Eyo… - sportface2016 : VIDEO - #Tokyo2020, highlights maratona femminile: vince #Jepchirchir, #Epis chiude 32^ -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights maratona

Sportface.it

Calendario gare Domenica 8 Agosto 2021 Ore 0:00 - ATLETICAmaschile; Ore 2:00 - VOLLEY ... approfondimenti,dei principali avvenimenti in italiano, interviste esclusive da Casa ...Glidellafemminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Medaglia d'oro per il Kenya grazie al successo di Peres Jepchirchir , che taglia il traguardo in 2:27.20. Alle sue spalle la ...VIDEO - Atletica, gli highlights della maratona maschile di Tokyo 2020: trionfo del keniano Kipchoge, 20esimo l'azzurro Eyob Faniel.Pronostico rispettato nella maratona, dove Eliud Kipchoge ha corso alla perfezione, vincendo ai Giochi di Tokyo il secondo oro olimpico consecutivo sulla distanza: nella storia solo altri due atleti e ...