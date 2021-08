Highlights e gol Aston Villa-Salernitana 3-1, amichevole precampionato 2021 (VIDEO) (Di domenica 8 agosto 2021) Il VIDEO con gli Highlights dell’amichevole tra Aston Villa e Salernitana, andata in scena al Villa Park di Birmingham e terminata 3-1. Impegno decisamente di livello alto per gli uomini di Castori, che pure partono bene, difendendosi con ordine e facendo male in ripartenza. Dopo il gol di Obi, infatti, arriva anche la grandissima occasione sprecata. I padroni di casa, però, prima pareggiano e poi passano in vantaggio prima della fine del primo tempo, per poi allungare a venti minuti dal termine con l’ex interista Ashley Young. Ecco quindi il VIDEO con gli ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Ilcon glidell’tra, andata in scena alPark di Birmingham e terminata 3-1. Impegno decisamente di livello alto per gli uomini di Castori, che pure partono bene, difendendosi con ordine e facendo male in ripartenza. Dopo il gol di Obi, infatti, arriva anche la grandissima occasione sprecata. I padroni di casa, però, prima pareggiano e poi passano in vantaggio prima della fine del primo tempo, per poi allungare a venti minuti dal termine con l’ex interista Ashley Young. Ecco quindi ilcon gli ...

Advertising

SkySport : ? HAKIMI SCARAVENTA IN RETE ?? Gol all'esordio per l'ex Inter ? Il Psg batte Troyes 2-1 ? Al 19' pari del Psg: Hakim… - sportface2016 : Il video con gli highlights di #AstonVilla-#Salernitana - sportli26181512 : Rennes-Lens 1-1: Rennes e Lens si dividono un punto a testa. Nel match della prima giornata della Ligue 1, è il Ren… - davideinno85 : RT @SkySport: ? HAKIMI SCARAVENTA IN RETE ?? Gol all'esordio per l'ex Inter ? Il Psg batte Troyes 2-1 ? Al 19' pari del Psg: Hakimi trova la… - Fprime86 : RT @SkySport: ? HAKIMI SCARAVENTA IN RETE ?? Gol all'esordio per l'ex Inter ? Il Psg batte Troyes 2-1 ? Al 19' pari del Psg: Hakimi trova la… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Lionel Messi lascia il Barcellona: un omaggio a uno come nessuno ... comprensiva del gol del pareggio all'ultimo minuto, nel 3 - 3 contro il Real Madrid. Highlights finale 2009: Barcellona - Manchester United 2 - 0 Il Triplete, 2008/09 : il Barça sbaraglia tutti con ...

VIDEO - Gli highlights di Sassuolo - Vicenza 3 - 1 Per i biancorossi il gol porta la firma di Davide Diaw . Ecco gli highlights del match. Leggi anche > Calciomercato Sassuolo: Matheus Henrique atteso oggi in Italia Parte subito forte il Sassuolo. ...

La Lazio vince in Olanda contro il Twente, gol e highlights: decide Immobile Sky Sport Highlights e gol Aston Villa-Salernitana 3-1, amichevole precampionato 2021 (VIDEO) Il video con gli highlights dell’amichevole tra Aston Villa e Salernitana, andata in scena al Villa Park di Birmingham e terminata 3-1. Impegno decisamente di livello alto per gli uomini di Castori, c ...

Rennes-Lens 1-1 Rennes e Lens si dividono un punto a testa. Nel match della prima giornata della Ligue 1, è il Rennes a sbloccare il punteggio con il vantaggio firmato da Sulemana. L’1-1 finale arriva con il gol segn ...

... comprensiva deldel pareggio all'ultimo minuto, nel 3 - 3 contro il Real Madrid.finale 2009: Barcellona - Manchester United 2 - 0 Il Triplete, 2008/09 : il Barça sbaraglia tutti con ...Per i biancorossi ilporta la firma di Davide Diaw . Ecco glidel match. Leggi anche > Calciomercato Sassuolo: Matheus Henrique atteso oggi in Italia Parte subito forte il Sassuolo. ...Il video con gli highlights dell’amichevole tra Aston Villa e Salernitana, andata in scena al Villa Park di Birmingham e terminata 3-1. Impegno decisamente di livello alto per gli uomini di Castori, c ...Rennes e Lens si dividono un punto a testa. Nel match della prima giornata della Ligue 1, è il Rennes a sbloccare il punteggio con il vantaggio firmato da Sulemana. L’1-1 finale arriva con il gol segn ...