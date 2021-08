Hellas Verona | si punta un protagonista della Coppa America per l’attacco!

(Di domenica 8 agosto 2021) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’è piombata su Lapadula. Manca solo l’ufficialità per Alessandro Cortinovis al. Una volta chiusa l’operazione per l’arrivo del capitanoPrimavera dell’Atalanta, gli scaligeri si lanceranno all’attacco per Lapadula. Il Perù di Gianluca Lapadula ha chiuso al 4 posto la2021. Il giocatore è stato uno dei protagonisti chiudendo la manifestazione a quota 3 gol. Davanti a lui solo Leo Messi, capocannoniere con 4 reti. La dirigenza dell’vuole ...

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

... da valutare attentamente la cessione di Verre: sul trequartista pende una clausola sell on fee a favore del Pescara La Sampdoria sta tirando le somme e l'amichevole contro l'ha dato ...Commenta per primo Il mercato dell' Atalanta è molto attivo sia in entrata che in uscita. Tra i calciatori che possono partire c'è il difensore Bosco Sutalo, obiettivo dell'L'Hellas Verona è alla ricerca di una punta di peso è ha messo nel mirino Gianluca Lapadula. Secondo la Gazzetta dello Sport i contatti ...Le scelte di Pachera e Guarino per l’amichevole in programma a San Zeno Le formazioni ufficiali e gli aggiornamenti in diretta di Hellas Verona Women-Inter, prima amichevole estiva delle gialloblù imp ...