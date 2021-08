Heather Parisi contro il Green Pass: “Ecco cosa succede ai vaccinati” (Di domenica 8 agosto 2021) Ci va giù pesante Heather Parisi che ha attaccato il Governo italiano e Mario Draghi per l’uso del Green Pass e per i vaccini. Parisi (Instagram)Da un paio di giorni ormai in Italia è diventato obbligatorio il possesso del Green Pass per poter svolgere determinate attività. La maggior parte dei luoghi pubblici al chiuso, infatti, lo richiede per permettere l’accesso. Tale certificazione viene rilasciata in due casi: se siete vaccinati o se avete contratto il Covid negli ultimi 6 mesi. Questa misura, adottata da tempo già in Francia e da ... Leggi su chenews (Di domenica 8 agosto 2021) Ci va giù pesanteche ha attaccato il Governo italiano e Mario Draghi per l’uso dele per i vaccini.(Instagram)Da un paio di giorni ormai in Italia è diventato obbligatorio il possesso delper poter svolgere determinate attività. La maggior parte dei luoghi pubblici al chiuso, infatti, lo richiede per permettere l’accesso. Tale certificazione viene rilasciata in due casi: se sieteo se avete contratto il Covid negli ultimi 6 mesi. Questa misura, adottata da tempo già in Francia e da ...

heather_parisi : Il Governo di #HongKong conferma 7 nuovi casi totali di #Covdi19 tutti importati e TUTTI COMPLETAMENTE VACCINATI.… - heather_parisi : I Social Media devono tornare come erano, confronto di idee tra consenzienti e consapevoli, non protezione da pensi… - heather_parisi : Uno studio del @CDCgov rileva che 3/4 degli infetti in un massiccio focolaio di #Covid19 in Massachusetts sono VACC… - essepiaemme : @heather_parisi @mietitore85 La Cuccarini è più bella, simpatica e brava di lei - PatriziaCantar5 : @heather_parisi E chi ha mai detto che i vaccinati n si possano riammalarsi? Pensavo nn fosse un concetto così diff… -