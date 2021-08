Hai visto questa donna? È scomparsa, si chiama Maria Domenica (Di domenica 8 agosto 2021) Nel 2021 in Italia sono state presentate 37 denunce al giorno di sparizione. Delle 13.527 persone scomparse in 12 mesi, poco più della metà è stata ritrovata (non tutte ancora vive, purtroppo). Delle altre 6.054 non si hanno notizie. Come dissolto nel nulla. In questo esercito di scomparsi, di cui si è persa ogni traccia, c'è anche Maria Domenica Conte, l'anziana di Torella del Sannio vista l'ultima volta il 30 agosto dello scorso anno. Lunghi mesi vissuti dai familiari nell'incertezza e nell'attesa, in cui i sentimenti predominanti erano la preoccupazione, ma anche la speranza di sapere dove finiva. Maria Domenica ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 8 agosto 2021) Nel 2021 in Italia sono state presentate 37 denunce al giorno di sparizione. Delle 13.527 persone scomparse in 12 mesi, poco più della metà è stata ritrovata (non tutte ancora vive, purtroppo). Delle altre 6.054 non si hanno notizie. Come dissolto nel nulla. In questo esercito di scomparsi, di cui si è persa ogni traccia, c'è ancheConte, l'anziana di Torella del Sannio vista l'ultima volta il 30 agosto dello scorso anno. Lunghi mesi vissuti dai familiari nell'incertezza e nell'attesa, in cui i sentimenti predominanti erano la preoccupazione, ma anche la speranza di sapere dove finiva....

Advertising

marattin : Io pubblico una tabella. Uno commenta “ah, hai visto! È la prova che XYZ!”. Io rispondo: “scusi da cosa lo evince?”… - Giorgialba04 : @koala_moonlight Potrei morire visto che mi hai messo molti like ahahahahaha - SonciniFlaviana : ma esattamente chi lo seguiva e poi dice dopo quello che hai detto non mi piaci e non ti seguo piu che tipo di prob… - artvhazza : @IR0NWICC4N amo ma tu non hai visto il mio, cioè almeno hai ego sksksk - LaDeny_ : @JustMia____ ?????? hai visto il video che mi ha mandato? -

Ultime Notizie dalla rete : Hai visto Leader Hezbollah avverte Israele: Risponderemo ad ogni nuovo attacco al Libano Hai bombardato la terra desolata, noi abbiamo risposto bombardando la terra desolata. Con questa ... Quando ho visto il video dell'agguato ai nostri combattenti, sono andato da questi giovani per ...

Trentennale e Passaggio della Campana per il Lions Club Siracusa Eurialo, Gallo lascia il campo a Garretto Conserverò della mia esperienza il ricordo di un governatore donna, che ho visto sempre in prima ... sei stato un uomo molto attento ai bisogni della comunità, di ciò che hai fatto ti rendo merito. ...

"Hai visto che mi dava un calcio in testa?". Così l'assessore di Voghera ha influenzato il ricordo di un testimone L'HuffPost bombardato la terra desolata, noi abbiamo risposto bombardando la terra desolata. Con questa ... Quando hoil video dell'agguato ai nostri combattenti, sono andato da questi giovani per ...Conserverò della mia esperienza il ricordo di un governatore donna, che hosempre in prima ... sei stato un uomo molto attento ai bisogni della comunità, di ciò chefatto ti rendo merito. ...