"Ha inquinato il pianeta, un dovere disprezzarla". Come gode Gasparri: la Cina a Tokyo 2020? Questa roba qua | Guarda (Di domenica 8 agosto 2021) E poi venne il tweet che non ti aspetti, proprio in chiusura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Al fotofinish gli Stati Uniti sono riusciti a vincere il serratissimo testa a testa con la Cina, portandosi al primo posto del medagliere con 39 ori contro i 38 del gigante asiatico. La notizia è stata accolta con gioia da Maurizio Gasparri, che ha pubblicato un messaggio dai toni piuttosto duri e aspri su Twitter. “Bene che nel medagliere delle Olimpiadi gli Stati Uniti superino la Cina che diffonde il virus e inquina il pianeta. La Cina è la vergogna del mondo. Un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) E poi venne il tweet che non ti aspetti, proprio in chiusura dei Giochi Olimpici di. Al fotofinish gli Stati Uniti sono riusciti a vincere il serratissimo testa a testa con la, portandosi al primo posto del medagliere con 39 ori contro i 38 del gigante asiatico. La notizia è stata accolta con gioia da Maurizio, che ha pubblicato un messaggio dai toni piuttosto duri e aspri su Twitter. “Bene che nel medagliere delle Olimpiadi gli Stati Uniti superino lache diffonde il virus e inquina il. Laè la vergogna del mondo. Un ...

Advertising

JoKakamuKazz : Avevate: - il pane, ne avete voluto sempre di più - l'acqua, state desertificando mari, oceani e ghiacciai - la ter… - nickbluebox : La prima preoccupazione non è un pianeta non inquinato ma la ricchezza. Concetto umano e non distribuito. Felici d… - Crudeli45198835 : @IAlianna_ Il mondo nostro ormai è inquinato e sarà sostituito dal pianeta Marte - dicapodistria : RT @beatrice_tom: Che diranno gli alieni quando arriveranno tra noi e faranno una recensione sul nostro pianeta ? Ecco: “Ambiente altamente… - beatrice_tom : Che diranno gli alieni quando arriveranno tra noi e faranno una recensione sul nostro pianeta ? Ecco: “Ambiente alt… -