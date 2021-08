Guardiani della Galassia Vol 3 | James Gunn anticipa la morte di uno dei personaggi

(Di lunedì 9 agosto 2021)hato la terribiledi uno deidiVol. 3., le cui riprese inizieranno a fine anno.ha rivelato ladi uno deiprincipali diVol. 3. Secondo quanto raccontato dal regista a Entertainment Tonight, Drax perirà per mano di Rocket. Attenzione, seguono ulteriori . Come riportato da Comic Book, il terzo episodio del franchise dei ...

leviOsaHerm : RT @alsswalker: i guardiani della galassia sono i migliori i don't make the rules - embananaa : RT @alsswalker: guardiani della galassia >> - wakvndax : RT @alsswalker: guardiani della galassia >> - oscarvalle1984 : RT @_LuigiJMC: The suicide squad | J. Gunn Dopo i 2 Guardiani della galassia il buon Gunn decidere di spaccare lo schermo anche con questo… - Nerdmovieprod : Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn anticipa morti importanti? -

James Gunn ha rivelato la morte di uno dei personaggi principali diGalassia Vol. 3. Secondo quanto raccontato dal regista a Entertainment Tonight, Drax perirà per mano di Rocket. Attenzione, seguono ulteriori spoiler . Come riportato da Comic Book, il ...James Gunn nel MCU non ha mai lesinato morti per così dire eccellenti, specie se pensiamo ai due film suiGalassia che ha diretto e alle dipartite di Groot e Yondu . A proposito del tono dei contenuti e degli eventi dei lungometraggi Marvel, Gunn ha detto di recente ai microfoni di ...Sabato e domenica però dovrebbe recuperare, e incassare un totale di 14.8 milioni di dollari, finendo quindi per perdere meno del 60% rispetto al weekend d’esordio e salendo a 64 milioni di dollari in ...James Gunn ha anticipato la terribile morte di uno dei personaggi di Guardiani della Galassia Vol. 3., le cui riprese inizieranno a fine anno. James Gunn ha rivelato la morte di uno dei personaggi pri ...