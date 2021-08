Guai in casa Aprilia, frattura al malleolo per Savadori: sarà operato domani (Di domenica 8 agosto 2021) Guai in casa Aprilia per Lorenzo Savadori. Il pilota italiano è stato coinvolto in un incidente nelle battute iniziali del GP di Stiria che ha causato la sospensione momentanea della gara per la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 8 agosto 2021)inper Lorenzo. Il pilota italiano è stato coinvolto in un incidente nelle battute iniziali del GP di Stiria che ha causato la sospensione momentanea della gara per la ...

Advertising

mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Guai in casa Aprilia, frattura al malleolo per Savadori: sarà operato domani) è stato… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Guai in casa Aprilia, frattura al malleolo per Savadori: sarà operato domani) è stato… - davlync : @legalizzas Qualche giorno fa, ho scoperto che un collega, a casa sua, fuma hashish light ma non infiorescenze, per… - igolmar : @blankaut @rajsinghchohan (Infatti stavo pensando,visto che siamo nel guado totale,quasi quasi perché non bussare i… - misster23782335 : @Terry_Lorenzo88 Ho letto1)Il nome Tommino non va bene2)Tommaso è “problematico”3)TS è chiuso in casa a causa di TZ… -