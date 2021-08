Green pass sul posto di lavoro | le posizioni in campo tra governo e sindacati

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - Rinaldi_euro : Bagnai: il Green pass è solo uno strumento di pressione che viola il principio di uguaglianza - TgrRaiTrentino : Obbligo di green pass: senza tetto fuori da mense e dormitori - TGR Trento - marco_sili : Chi non ha il #greepass fuori all'aperto con vista mare, chi ha il green pass dentro con vista sul frigo dei gelati… - K274863601 : RT @ChiodiDonatella: #STATODIEMERGENZA, #COVID, #GREENPASS E TUTTO IL CUCUZZARO, MA IL #PARLAMENTO CHIUDE PER #FERIE. SIAMO SU SCHERZI A PA… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

La Stampa

Covid: le ultime notiziedopo la prima dose: come e quando si ottiene Covid: "Immunità di gregge, non basta più il 70%" Focolaio Covid in hotel: salta la partita della Reggiana Vaccini a ...L'allarme di Filiera Italia: calo del 25% negli accessi ai locali al chiuso. Gli esercizi restano vuoti, ma i gestori son costretti a mandar via i clienti, soprattutto le famiglie con minori. Falle ...Le immagini postate sui social dai manifestanti No Green Pass, il corteo 'negazionista' agita il centro di Napoli. 08 agosto 2021. Il corteo contro il Green Pass sfila per le strade del centro di Napo ...una discoteca sempre nella zona sud di Rimini, aveva allestito 3 piste con altrettanti DJ, su cui ballavano circa 500 persone ...