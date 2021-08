Green Pass falsi per 300 euro: la stretta del Governo ha creato trattative e affari (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo aver sborsato 300 euro per ottenere un Green Pass falso si accorgono che non funziona e chiedono il rimborso. Ha quasi del comico quello che è successo su di un gruppo Telegram che spacciava falsi Green Pass: dopo aver ricevuto i dati personali dei membri del gruppo, per la modica cifra di 300 euro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo aver sborsato 300per ottenere unfalso si accorgono che non funziona e chiedono il rimborso. Ha quasi del comico quello che è successo su di un gruppo Telegram che spacciava: dopo aver ricevuto i dati personali dei membri del gruppo, per la modica cifra di 300L'articolo proviene da Leggilo.org.

